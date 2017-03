Tierversuche im neuen Biozentrum: Ausschreibung für Käfige klemmt

Tierversuche sind heiss umstritten. Für die Forschung sind sie unerlässlich: Gerade in der personalisierten Medizin, wie sie unter anderem bei neuartigen Krebstherapien zum Einsatz kommen. Es geht darum, Krankheiten gezielt untersuchen zu können, sagen die Forscher, und die Wirkungskontrolle neuer Medikamente ebenso gezielt durchführen zu können.

Aber Widerstand und Kritik sind ebenso gross, wie die Unerlässlichkeit aus Sicht der Forschenden. Gerade in der Region Basel werden viele Versuchstiere gehalten. Hier sind nicht nur der Hauptsitze mehrerer internationaler Pharmafirmen, hier wird auch geforscht: Ob bei Novartis, Roche oder ihren Zulieferfirmen. Und natürlich auch an der Universität Basel.

So ist für den Neubau des Biozentrums vorgesehen, die Einrichtungen für die Versuchstierhaltung zu modernisieren und zu verbessern – aber auch, den Bereich zu vergrössern. Die Universität soll rund 20 Prozent mehr Käfige erhalten. Insgesamt werden schliesslich an die 30'000 Mäuse und Ratten im neuen Biozentrum gehalten, wie aus der regierungsrätlichen Antwort auf eine Anfrage der Baselbieter Landrätin Rahel Bänziger (Grüne) hervorgeht. 25 Millionen Franken sollen für die Tierversuchsstation aufgewendet werden. Der gesamte Neubau des Biozentrum-Hochhauses kostet 328 Millionen Franken.

Keine einzige Offerte für die Aquarien

Doch die Ausschreibung harzt. Ende Februar brach das Basler Baudepartement eine Ausschreibung für die Einrichtungen der Tierhaltung ab. Die Eignung der Zuschlagskriterien sei offenbar zu hoch angesetzt gewesen, heisst es auf Anfrage von barfi.ch. Keiner der Bewerber für die Käfigtierhaltung habe einen entsprechenden Referenz-Auftrag im vergleichbaren Kostenrahmen vorweisen können. Was die Grösse des Neubau-Projekts Basler Biozentrum zusätzlich unterstreicht.

Noch drastischer kam es bei der Wassertierhaltung, denn es wird auch an Fischen geforscht: Hier ging keine einzige Offerte ein. Der Kanton als Bauherr wechselte deshalb auf das freihändige Verfahren und fragte zwei Anbieter direkt an. Folgekosten würden keine entstehen, der Zeitplan werde nicht beeinträchtigt, sagt Marc Keller, Sprecher des Basler Bau- und Verkehrsdepartements.

Die Ansprüche seien sehr hoch, gerade wegen der Kontroverse um Versuchstiere. Vornehmlich werden im Biozentrum Mäuse eingesetzt, zu einem sehr geringen Teil auch Ratten. Absender ist zwar die Baselbieter Regierung, die am Bau des Biozentrums ebenfalls beteiligt ist. Geliefert wurden die Antworten aber von der Uni Basel.

Antworten mit grossem Fingerspitzengefühl

Fragen zu diesem Thema werden daher mit äusserstem Fingerspitzengefühl und Vorsicht beantwortet. Mit Nachdruck betont die Uni, dass sie die Tierhaltung stets weiterentwickle, aus Erfahrungen lerne und stets die Verhältnisse für Tiere und Pfleger verbessere. Zudem sei das so genannte 3R-Prinzip ein «Thema von grosser Bedeutung»: Das Prinzip umfasst die stete Optimierung im Sinne einer Reduktion von Versuchen, einer Verfeinerung der Versuchsanordnung zum Wohl des Tiers und schliesslich den Ersatz von Tierversuchen durch andere, weniger kontroverse Versuchsreihen. Es werde aber nie möglich sein, alle Tierversuche zu ersetzen, «nichtsdestotrotz werden Alternativmethoden wenn immer möglich eingesetzt», sagt die Uni.

In der Pharmastadt Basel nimmt das Thema Tierversuche überraschend wenig Raum in der öffentlichen Debatte ein. Die betroffenen Firmen und Institutionen äussern Informationen sehr zurückhaltend, um keine schlafenden Hunde zu wecken, keine Diskussion über die Experimente zu führen zu müssen. Der öffentliche Druck hat daher auch sein Gutes: Die Vorschriften zur Tierhaltung und die jeweilige Gesuchsstellung für Tierversuche beim Kantonstierarzt werden penibel eingehalten, so auch in der Antwort der Universität Basel an die Landrätin Rahel Bänziger.

Nach der abgebrochenen Ausschreibung muss der Kanton also seine Ansprüche für die Zuschlagskriterien herunterschrauben. Der Auftrag für die Käfigtierhaltung werde nun «erneut im offenen Verfahren mit einer tieferen Eignung» ausgeschrieben.

