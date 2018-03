Tillotts Pharma AG eröffnet neues Büro in Rheinfelden

Die Eröffnung des neuen Büros ist das Ergebnis der erfolgreichen Umsetzung der Unternehmensstrategie von Tillotts, die in den letzten zehn Jahren zu einem starken Unternehmenswachstum und einem entsprechenden Anstieg der notwendigen Anzahl qualifizierter Mitarbeitender geführt hat. Da man in den bisherigen Büroflächen in Rheinfelden an die Kapazitätsgrenze gestossen ist, hat Tillotts die Gelegenheit genutzt, ein Projekt aufzusetzen mit dem Ziel, ein zeitgemässes Büro gemeinsam mit den Mitarbeitenden zu entwickeln. Die neue, moderne Bürolandschaft wurde auf der Grundlage eines kontinuierlichen Austauschs mit Mitarbeitenden entwickelt und ausgestattet, um sicherzustellen, dass das Endergebnis den Erwartungen und Bedürfnissen der Mitarbeitenden entspricht.

CEO Thomas A. Tóth von Kiskér zeigt sich sehr zufrieden: "Das neue Büro bietet alles, was wir gesucht haben. Ich bin sicher, dass unsere Mitarbeitenden zustimmen werden, dass es unseren hohen Erwartungen und den kompromisslosen Standards von Tillotts entspricht. Ein moderner Arbeitsplatz ist nicht nur wichtig, um unsere Mitarbeitenden zu halten, sondern auch, um zukünftige Talente anzuziehen und Innovationen zu fördern, die letztlich der Schlüssel für den anhaltenden Erfolg von Tillotts sind."

Rund 65 Mitarbeitende des Bereichs Operations von Tillotts werden in die neue Bürolandschaft einziehen, welches auf rund 1400 m2 Platz für bis zu 90 Mitarbeitende bietet. Tillotts ist damit bestens auf zukünftiges Wachstum vorbereitet. "Bei jeder Entscheidung, die wir im Projekt getroffen haben, war es unser Ziel, unseren Mitarbeitenden ein Umfeld zu bieten, in dem sie ihr Potential entfalten und ihre Fähigkeiten entwickeln können. Gleichzeitig war es wichtig, die Bürolandschaft flexibel und anpassungsfähig zu halten, damit wir schnell und reibungslos auf zukünftiges Wachstum reagieren können", so Thomas A. Tóth weiter.

Das neue Büro dient nicht nur als Arbeitsplatz für die Mitarbeitenden, sondern auch als "Testbüro", in dem flexible Arbeitszonen, die Bürogestaltung und moderne IT-Lösungen evaluiert werden. Die Umsetzung des neuen Konzepts an weiteren Standorten der Tillotts in der Schweiz ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant. Längerfristig ist es die Vision von Tillotts, alle (aktuell rund 155) Mitarbeitenden am Standort Rheinfelden unter einem Dach zu vereinen. Das neue Büro liefert wertvolle Erkenntnisse für ein mögliches entsprechendes Projekt in der Zukunft.