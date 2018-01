Tod von Medienanwalt Martin Wagner: «Tatmotiv nach wie vor unklar»

«Martin Wagner war ein Kämpfer für seine Klienten. Was passiert ist, erschüttert mich sehr», sagte Medienanwältin Rena Zulauf gegenüber dem Klein Report über ihren Berufskollegen, der am Sonntagmorgen im Anschluss an eine Auseinandersetzung mit einem Nachbarn tödlich verletzt wurde.

Das Tatmotiv sei «nach wie vor unklar», erklärten die Untersuchungsbehörden des Kantons Baselland am Montag dem Klein Report. «Dennoch konnten und können die Polizei und die Staatsanwaltschaft festhalten, dass es gestützt auf die aktuellen Ermittlungsergebnisse keine Hinweise oder Anhaltspunkte gibt, dass die Tat in einem Zusammenhang mit den beruflichen Tätigkeiten des Opfers stand.»

«Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren. Es finden Befragungen von Personen statt und die verschiedenen Spuren werden ausgewertet.» Die Tatwaffe sei von der Polizei bereits sichergestellt gestellt worden.

Am Sonntag waren etwa 70 Personen in Rünenberg im Einsatz, darunter die Sicherheitspolizei, die Sondereinheit «Barrakuda», die Forensik, die Staatsanwaltschaft und das Institut für Rechtsmedizin. «Wie viele Personen aktuell bei den Ermittlungen involviert sind, können wir aus taktischen Gründen nicht kommunizieren», sagte Michael Lutz, Untersuchungsbeauftragter der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, zum Klein Report.

Martin Wagner war nicht nur geschäftlich ein naher Vertrauter des heutigen FCB-Präsidenten Bernhard Burgener, sondern auch privat eng mit dem Medienunternehmer verbunden. «Verwaltungsrat, Management und alle Mitarbeitenden der gesamten Highlight-Gruppe sind zutiefst betroffen und sprechen den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl aus», kondolierte Burgener.

Die Gedanken derjenigen, die Martin Wagner gekannt haben, gelten nun seinen drei Kindern, die er hinterlässt: «Als Nachbar weiss man, dass den Kindern im Jahr zuvor die Mutter verstorben ist», wurde unter anderem auf dem sozialen Netzwerk Twitter die Trauer und das Unverständnis nach dieser schrecklichen Tat verarbeitet.

Die Familienmutter Sandra Wagner, zuletzt Finanzchefin bei Radio Basilisk, erlag im letzten Herbst an den Folgen einer Krebserkrankung. Die Familienangehörigen werden nun psychologisch betreut und begleitet. «Das Care Team Basel-Landschaft war schon am Sonntag mit mehreren Personen vor Ort», sagte Michael Lutz weiter.

Polizei und Staatsanwaltschaft versprechen, dass die Öffentlichkeit zeitnah und transparent informiert werde, «sobald wesentliche neue Erkenntnisse vorliegen». Aus Rücksicht auf die laufenden Untersuchungen können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.