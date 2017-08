Todesfall im Gefängnis Muttenz – Ursache bekannt

Am Samstagabend, 4. Februar 2017, wurde im Gefängnis Muttenz ein Untersuchungsgefangener durch einen Gefangenenbetreuer leblos in seiner Zelle aufgefunden (barfi.ch berichtete). Das Institut für Rechtsmedizin Basel (IRM) schliesst eine Fremdeinwirkung aus.

Der Gefangene hatte sich laut dem IRM-Bericht in seiner Einzelzelle das Leben genommen, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft am Montag mitteilte. Diese hat ein Untersuchungsverfahren gegen unbekannt abgeschlossen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass in den Tagen vor dem Tod des Mannes Anzeichen erkennbar gewesen sind, die auf einen Suizid hingedeutet hätten.

Der Rumäne war gemäss Mitteilung Anfang Januar in Untersuchungshaft genommen worden. Es habe der dringende Verdacht bestanden, dass er diverse Vermögensdelikte begangen hatte. Am 4. Februar hatte sich der Mann gemäss einer damaligen Mitteilung der Baselbieter Sicherheitsdirektion in seiner Zelle erhängt.