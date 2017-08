Am Montag kam es in Laufen zu einem Tötungsdelikt, bei dem ein 34-jähriger Schweizer erschossen wurde. Ein dringend der Tat verdächtigter 55-jähriger Mann konnte vor Ort festgenommen werden. Als mögliches Tatmotiv steht eine Auseinandersetzung der beiden Personen um eine Hanf-Indooranlage im Fokus von Polizei und Staatsanwaltschaft. An dieser Hanf-Indooranlage waren das Opfer und die beschuldigte Person mutmasslich beteiligt.

Es war Montagvormittag, 21. August, als die Polizei Basel-Landschaft um 11 Uhr ein Notruf erreichte, wonach es in Laufen zu einem Tötungsdelikt gekommen sei. Die umgehend ausgerückten Polizeieinheiten fanden vor Ort einen männlichen Leichnam (34 Jahre, Nationalität Schweiz) sowie einen dringend der Tat verdächtigten Mann (55 Jahre, Nationalität Schweiz) vor. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Hanf-Indooranlage steht im Fokus

Im Rahmen der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft konnte vor Ort eine Hanf-Indooranlage festgestellt werden, an welcher das Opfer und die beschuldigte Person mutmasslich beteiligt waren. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen aufgrund der bisherigen Erkenntnisse davon aus, dass es im Vorfeld der Tat zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen rund um den Betrieb dieser Hanf-Indooranlage kam.

Die genauen Tatumstände sind weiterhin Gegenstand der auf Hochtouren laufenden Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft. Die Staatsanwaltschaft wird gegen den Beschuldigten beim zuständigen Zwangsmassnahmengericht die Untersuchungshaft beantragen.

Weitere Auskünfte sind laut der Baselbieter Staatsanwaltschaft derzeit nicht möglich. Beim Update handle es sich um die vorläufig letzte Meldung der Strafverfolgungsbehörden in diesem Zusammenhang.