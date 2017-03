Toilettenbrand im Schulhaus Wagenring

Die bisherigen Ermittlungen der Jugendanwaltschaft ergaben, dass in einem WC des Schulhauses ein Feuer ausbrach. In der Folge wurden die Schüler durch das Lehrpersonal aus dem Gebäude begleitet. Wenig später war die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt vor Ort und konnte den Brand rasch löschen.

Die genaue Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Im Einsatz waren die Polizei und die Sanität der Rettung Basel-Stadt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.