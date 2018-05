Top-Resultate für SVB Wildcats am Sparkassen Triathlon Rheinfelden

Am Sonntag, 6. Mai 2018 fand in Badisch Rheinfelden bereits die zehnte Auflage des Sparkassen Triathlons statt. Bei sommerlichem Wetter kämpften fast 20 Wildcats um Top Plätze sowohl in der Sprint-Distanz als auch über die Olympische Distanz. Celine Kaiser gewann bei den Frauen in der Volksdistanz in ihrer Alterskategorie sowie overall. Tobias Kron, leistete ihr mit dem dritten Platz overall auf dem Podium Gesellschaft.

Die Wildcats schlugen sich hervorragend und belegten zahlreiche Podestplätze in ihren Alterskategorien oder overall! Mit Sofia Herzog und Robin Wild standen in der Olympischen Distanz, gleich zwei Wildcats in den Overall Platzierungen.

Leider gab es Probleme bei der Zeitmessung im Schwimmwettbewerb, so dass einige der Zeiten nicht korrekt ermittelt wurden.