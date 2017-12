Toter Mann in der Dreirosenanlage Opfer eines Tötungsdelikts

Syngenta-Aktien werden per 8. Januar dekotiert

Die Regulationsbehörde der Schweizer Börse SIX hat die Dekotierung der Syngenta Namenaktien per 8. Januar 2018 endgültig bewilligt. Der letzte Handelstag ist demnach der 5. Januar 2018, wie das Agrochemie-Unternehmen am Freitag mitteilte.