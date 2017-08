Trägerkantone gewähren Kreditsicherungsgarantie für "Campus Sport"

Die Universität Basel will für 51 Millionen Franken einen neuen "Campus Sport" erstellen. Für das Vorhaben auf Baselbieter Boden beantragen die Regierungen beider Basel den Kantonsparlamenten eine Kreditsicherungsgarantie von je 22 Millionen Franken.

Finanziert wird der Neubau auf dem St. Jakob-Areal in Münchenstein von der Universität Basel. Durch die Kreditsicherungsgarantie der beiden Trägerkantone kann sie jedoch die Mittel für das Projekt auf dem Finanzmarkt zu optimalen Bedingungen aufnehmen, wie die Regierungen von Basel-Stadt und Baselland am Mittwoch mitteilten.

Am 51-Millionen-Projekt beteiligt sich auch der Bund, der gemäss der Mitteilung 20 Prozent der Kosten übernimmt. Bezogen werden soll der "Campus Sport" des Departements Sport, Bewegung und Gesundheit (DSBG) der Universität Basel im ersten Quartal 2021. Entworfen wurde er von den Architekten Caesar Zumthor & Markus Stern, die den Architekturwettbewerb gewonnen hatten.

Derzeit findet der Lehr- und Forschungsbetrieb des DSBG noch in der St. Jakobshalle statt, wo diesem aber immer wieder Grossevents in die Quere kommen. Angestrebt wird mit dem Neubau nicht nur die Behebung der Raumnot, sondern auch die Zentralisierung der Räumlichkeiten in einem Gebiet, in dem zahlreiche Sportanlagen zur Verfügung stehen.

Das Geschäft zur Kreditsicherungsgarantie hätte den Parlamenten beider Basel bereits im Sommer 2015 unterbreitet werden sollen, wie aus der Baselbieter Landratsvorlage hervorgeht. Wegen der Diskussionen um die Uni wurde der Entscheid jedoch ausgesetzt.