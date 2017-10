Tram-Umleitung, Ersatzbusse: Münchensteinerbrücke am Wochenende wieder gesperrt

Am Wochenende wird die Münchensteinerbrücke noch einmal gesperrt: Und zwar ab heute Freitag, 19 Uhr, bis Montag früh um 4.30 Uhr. Wer also mit dem Tram in den Ausgang oder in der Stadt einkaufen will, muss sich noch einmal umstellen.

Denn die Sanierungs-Arbeiten werden jetzt im Kreuzungsbereich Thiersteinerallee/Münchensteinerstrasse fortgesetzt. Die Linie 15 ist nicht betroffen und verkehrt normal. Die Linien 10, 11 und N11 werden aber umgeleitet: In Richtung Dornach beziehungsweise Aesch Dorf werden die Linien 10 und 11 zwischen Bahnhof SBB und Münchensteinerbrücke via Markthalle, Bahnhofeingang Gundeldingen und Heiliggeistkirche umgeleitet. In die umgekehrte Richtung fahren sie normal.

Ersatzbusse am Sonntag zum Bahnhof SBB

Am Sonntag wird es noch etwas kompliziert. Der 10er und der 11er verkehren vom Birseck und Birstal her kommend nur bis MParc. Die Haltestellen Münchensteinerstrasse und Peter-Merian können beidseitig nicht bedient werden. Dafür verkehren MParc und Bahnhof SBB verkehren Busse als Tramersatz mit Halt an der Markthalle. Die Route führt durch die Dornacherstrasse und zurück via Gundeldingerstrasse. Dabei werden keine Haltestellen bedient. Die Haltestelle der Tramersatzbusse befindet sich bei der Haltestelle der Linie 48 – auf Höhe des französischen Bahnhofs.