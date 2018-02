Die Bank konnte in über 160 Kategorien, in 9 Regionen und über 30 Ländern die Spitzenposition belegen. Mitstreiter haben UBS unter anderem als beste ihrer Klasse in allen Kundensegmenten, für internationale Kundschaft und Family Offices ausgezeichnet. Ausserdem wurde die Bank als führend in den Bereichen Philanthropie, Impact Investing und innovative Technologien honoriert.