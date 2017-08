Tramverbindung Margarethenstich: Gemeinderat Binningen steht klar hinter dem Projekt

Die Realisierung der Tramverbindung bietet folgende Vorteile:

Schnellere und direktere ÖV-Anbindung des Leimentals und insbesondere auch von weiten Teilen Binningens an den Bahnhof Basel SBB• Die Attraktivität der ÖV-Verbindung wirkt sich positiv auf den Modal Split (Anteil des ÖV am Gesamtverkehr) aus. Der Betrieb entlastet somit die Strassen. Hiervon profitiert insbesondere auch Binningen.

Mit dem Betrieb werden nicht nur die Kapazitäten auf Schiene und Strasse verbessert, son-dern gleichzeitig auch die Verkehrssicherheit erhöht.• Die neue Verbindung schafft zudem die Möglichkeit, künftig Expresstrams aus dem Leimental zum Bahnhof SBB verkehren zu lassen, wobei die Fahrzeiten deutlich verkürzt werden können.

Sie bietet die Chance, wie gemäss der bikantonal erarbeiteten Tramnetzstudie 2020 vorgesehen, die Linie zum Badischen Bahnhof zu verlängern, wo sich ein Schwerpunkt der städtischen Arbeitsplatzgebiete befindet. Dies wird später auch als Ganztageslinie möglich sein.

Für die mit der Inbetriebnahme einhergehenden Vorteile weist das Projekt ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf.

Die Gemeinde Binningen war seit Beginn der Planung in das Projekt miteinbezogen. Ihre Anliegen sind in die Projektierung eingeflossen. Dies betrifft im Detail auch die Sicherheit des Fussgängerstreifens an der Baslerstrasse, die sichere Anbindung der Kastanienallee sowie eine Zufahrtsmöglichkeit ab dem Margarethenstich zur Friedhofstrasse.

Der Ausbau des Bahnknotens Bahnhof SBB, resultierend aus dem Projekt S- Bahn-Herzstück, beinhaltet insbesondere auch Massnahmen zur optimalen Anschliessung der Nahverkehrsmittel an den Bahnhof als Umsteigeort. Die notwendige Sanierung der Margarethenbrücke bietet mit einem Ausbau die Chance, neben dem Centralbahnplatz mit dem sogenannten Margarethenplatz einen zweiten Umsteigeknoten für den ÖV mit direkten Zugängen zu den Bahnperrons zu schaffen. Dieser Ausbau würde für das gesamte Leimental, welches über keinen Bahnanschluss verfügt, eine markante Verbesserung der Erschliessungs- resp. Anbindungsqualität mit sich bringen. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die Tramlinie 17 über den Margarethenstich geführt wird.

Die vom Referendumskomitee vorgebrachten Argumente betreffend massgebliche Störung des motorisierten Individualverkehrs in unmittelbarer Umgebung (u.a. Baslerstrasse, Dorenbach) können nicht überzeugen. Sie wurden auch schon zu einem früheren Zeitpunkt der Planung untersucht und konnten widerlegt werden.

Für Binningen ebenfalls wichtig ist die Tatsache, dass auch nach der Realisierung der Tramverbindung Margarethenstich das bisherige Angebot bzw. die Linienführungen der Linien 2 und 10 unverändert bleiben werden.

Die Gemeinde Binningen war zusammen mit dem Kanton und der Betreiberin des Öffentlichen Verkehrs bereits vor 10 Jahren aktiv an der Planung beteiligt, als es darum ging, Varianten für eine Optimierung der ÖV-Anbindung des Leimentals zu evaluieren. Die von der BUD finanzierte Machbarkeitsstudie hat damals folgende drei Varianten vertieft untersucht:

- Eine oberirdische Verlängerung der Linie 2 vom Kronenplatz nach Bottmingermühle,

- eine Tunnelverbindung zwischen Bottmingen und dem Gundeldingerquartier mit einer unterirdischen Haltestelle «Bruderholzspital» und

- eine neue Tramverbindung zwischen den Haltestellen Dorenbach und Margarethen über den sogenannten Margarethenstich.

Die Variante Margarethenstich schnitt aus der Summe der finanziellen, ökonomischen und ökologischen Überlegungen am besten ab; sie verspricht gegenüber der heutigen Fahrzeit eine Einsparung von bis zu fünf Minuten.

Die rund 10-jährige Planungsgeschichte des Projekts Tramverbindung Margarethenstich zeigt auf, dass das Projekt unter der Federführung der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt (mit Einbezug der Gemeinde Binningen) alle Planungsschritte von der Machbarkeitsstudie bis zum Bauprojekt erfolgreich durchlaufen hat. Aus Sicht des Gemeinderats kommt die Zustimmung zur Ausführung, über welche die Baselbieter Stimmberechtigten am 24. September 2017 abstimmen, einem folgerichtigen Schritt gleich.