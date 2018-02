Traumwetter und Frostbeulen: So erlebt Basel die Minustemperaturen

Kaum vorstellbar, dass es einmal über dreissig Grad haben wird, doch für diesen Fall hat der Schweizerische Fussballverband klare Regeln definiert: Es gibt dann beispielsweise mehr Trink- und längere Halbzeitpausen. Bei eisiger Kälte können die Schiedsrichter jedoch auf kein ausgeprägtes Regelwerk zurückgreifen. «Es ist nur festgehalten, dass bei minus fünfzehn Grad, ein Fussballspiel abgesagt werden kann», sagt Marco von Ah, Mediensprecher des Schweizerischen Fussballverbands. Im Winter verlässt man sich vor allem auf den gesunden Menschenverstand. «Ob ein Spiel abgesagt wird, liegt im Ermessen des Schiedsrichters», so Marco von Ah. An erster Stelle steht die Qualität des Spielfelds, die keine erhöhte Verletzungsgefahr aufweisen darf.

Goalie leidet am meisten

Der Gegner vom FC Basel im morgigen Cupspiel werden die Berner Young Boys sein, die eine Rasenheizung haben. Falls das Spiel abgesagt werden muss, wird es nicht an der Qualität des Rasens liegen. Heute Morgen haben die Bebbi den dicken Mantel, die warmen Handschuhe und die wärmste Kappe hervorgeholt. Auch die Fussballspieler dürfen sich wärmer einpacken, insbesondere der Torhüter. Die Feldspieler bewegen sich ständig und leiden so weniger unter der Kälte als der Goalie. Trotzdem, Handschuhe, Mützen und langarm-Shirts sind erlaubt. «Nur die Farbwahl ist vorgeschrieben», erklärt Marco von Ah. Ob der Match morgen abgesagt wird, steht also noch offen.

Eine Baslerin in Moskau gibt Tipps gegen die Kälte Während wir in Basel frieren, ist Claudia I. seit einigen Monaten in Moskau zuhause. Sie gibt aus der Ferne Tipps in die Heimat, wie man sich gegen die Kälte wappnet. «In Moskau ist es natürlich wichtig gute Kleidung zu tragen. Klamotten, die winterfest sind bis zu -30 Grad sind hier Pflicht», sagt Claudia I. Das Trinken spielt auch eine grosse Rolle. Und nein, Vodka ist damit nicht gemeint. «Hier wird sehr viel Tee getrunken, ein Samowar, das ist eine russische Teemaschine, gehört dazu». Ein Vorteil hat die Kälte: «Wichtig ist, viel zu essen, ansonsten verliert man ganz schnell Gewicht. Das heisst, wenn es über längere Zeit so kalt ist, muss man genug Kalorien reinhauen, sonst wird es ungemütlich wenn man mal krank wird.» Auch wenn man bei kalten Temperaturen am liebsten in der warmen Stube bleiben möchte, ist es trotzdem wichtig, rauszugehen. «So gewöhnt man sich gut an die Kälte», sagt Claudia I.

FCB-Fans: Wer zahlt die Zug-Tickets?

Nicht gespielt wurde am Samstag, aufgrund der eisigen Kälte und des gefrorenen Bodens in Lausanne. Die Absage erfolgte zwei Stunden vor dem Spiel, also zu kurzfristig für die bereits angereisten FCB Fans. Sie mussten ohne ein Tor ihrer Mannschaft gesehen zu haben wieder nach Hause fahren. Eine Rückerstattung des Billetts gibt es von Seite der SBB nicht. Da die Absage des Fussballspiels nicht die Verschuldung der Bahn war und der Extrazug aus Basel planmässig fahren konnte.

Basler retten Leben

Ganz andere Sorgen haben diejenigen, denen es am Dach über dem Kopf fehlt. Es war ein schöner Sonntag, man war im Warmen, und dann kam der Aufruf: Der Verein «Soup and Chill» braucht warme Decken für die Obdachlosen. Baslerinnen und Basler suchten Decken, Jacken und Mäntel, die schon zu lange einfach herumliegen und brachten sie im Gundeli zu «Soup & Chill». Auch der FC Basel packte Mützen, Schals und Handschuhe ein und brachte sie vorbei. «Es war überwältigend, was der Aufruf bewirkt hat», sagt Claudia Adrario, Präsidentin des Vereins Soup & Chill. «Wir sind irrsinnig dankbar».

Schon kurze Zeit nach dem Aufruf konnte Entwarnung gegeben werden, für den Moment konnten alle Obdachlosen versorgt werden. Am Wochenende war «Soup and Chill» der einzig warme Ort für die Ärmsten. Und diese waren überglücklich über die Spenden. Die Heilsarmee im Kleinbasel half ebenfalls mit und öffnete ihre Tore für die Obdachlosen. Die Notschlafstelle an der Alemannengasse erlebte keine besondere Nacht. «Von 75 Plätzen in der Notschlafstelle waren immer noch zwanzig frei», sagt Amtsleiter Ruedi Illes. «Dieses Wochenende übernachteten etwas mehr Wanderarbeiter als sonst.»

Kein Stopp beim Baloise-Park

Arbeiter auf den Baustellen frieren jetzt ebenfalls besonders. Die durchdringende Kälte in Basel hat auch Einfluss auf die Baustellen in der Region. Auf manchen Baustellen ist es zu kalt, um die Arbeit fortzusetzen. Die Grenze für einen Betonier-Stopp liegt bei -5 bis -10 Grad Celsius. Das Problem mit dem Beton und der Kälte liegt darin, dass der Beton nicht trocknen kann.

Bei den Grossbaustellen am Baloise-Park und dem zweiten Roche Turm kann trotzdem weitergearbeitet werden. «Die Baufirmen planen solche Temperaturen während der Winterbauperiode mit ein. Es wird zwar nicht betoniert bei diesen Temperaturen, andere Arbeiten auf der Baustelle können jedoch weiter durchgeführt werden», teilt Isabelle Guggenheim, Baloise-Park-Mediensprecherin auf Anfrage von barfi.ch mit. Für die Bauarbeiter stehen beheizte Container bereit, wo es auch die Möglichkeit gibt, sich mit einem warmen Getränk aus dem Automaten aufzuwärmen.

Trotz Kälte: Traumtag auf dem Rhein

Aufwärmen müssen sich auch jene, die auf dem Wasser arbeiten, die Personenschiffe auf dem Rhein fahren. Bilder des zugefrorenen Basler Hausflusses wird man dieses Jahr allerdings wohl keine machen können, dafür ist es nicht lange genug kalt. Die Basler Personenschifffahrt lässt sich von der kurzen Kälteperiode nicht einschüchtern. «Ganz im Gegenteil, das sonnige Winterwetter hat auf der gestrigen Schleusenfahrt ein wunderbares, winterliches Szenario und einen Traumtag auf dem Rhein ermöglicht», sagt Frédéric Petignat, Kommunikationsverantwortlicher der Basler Personenschifffahrt. Bis der Rhein wieder zufriert, müsste es noch einige Wochen lang so kalt bleiben.

