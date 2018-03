«Treues Stammpublikum»: Bettingen öffnet Wahllokal für 17 Bürger

Trotz No-Billag-Gestürm und monatelangen Streitereien, wer denn nun Fernsehsendungen wie «Mini Beiz, dini Beiz» sehen will, blieb es am letzten Abstimmungssonntag ruhig auf der Gemeinde Bettingen. Hanspeter Schlup von der Gemeinde sagt auf Anfrage von barfi.ch: «Wir haben unser Stammpublikum, das ins Abstimmungslokal kommt.» Man könne nicht sagen, es seien mehr Frauen als Männer oder etwa mehr junge als alte Leute.

Treues Stammpublikum

Zur Urne kamen in Bettingen gerade einmal 17 Stimmbürger. Bei der Abstimmung im vergangenen September waren es noch weniger. Damals fanden nur 9 Menschen den Weg ins Abstimmungslokal. Auf die Frage, warum das Abstimmungslokal trotzdem mit drei Personen besetzt werden muss, verweist Schlup auf den Beschluss des Gemeinderates ein Wahllokal in Bettingen zu öffnen. In der Gemeinde stehe es nicht zur Diskussion das Abstimmungslokal nicht mehr zu öffnen oder die Leute auf Riehen zu schicken. Eine Verpflichtung sei es auch, dass drei Personen im Abstimmungslokal anwesend sein müssen, damit die Resultate nicht verfälscht werden können

Noch drei Wahllokale

Marco Greiner von der Staatskanzlei im Basler Rathaus meint auf Anfrage von barfi.ch: «Laut Gesetz bestimmen die Gemeinden selbst, ob sie ein Wahllokal betreiben wollen oder nicht. Uns sind gegenwärtig keine Bestrebungen bekannt, die an der gegenwärtigen Situation etwas ändern möchten.» Die Idee etwa, dass die rund 1'200 Bettinger in der benachbarten Landgemeinde Riehen abstimmen könnten, steht nicht zur Debatte. In Bettingen jedenfalls bleibt man seinem Stammpublikum treu.

In Basel-Stadt sind derzeit noch drei Wahllokale offen. Wer persönlich an die Urne will, muss ins Rathaus, zum Bahnhof oder im Kleinbasel auf die Polizeiwache Clara. Über tausend Leute stimmten im Rathaus ab, fast so viel am Bahnhof und 558 Stimmbürger gaben ihre Stimme auf dem Claraposten ab. Im Gemeindehaus Riehen waren es 262 Bürger. Da hätten die 17 von Bettingen wohl auch nicht gestört.