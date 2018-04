Trickdiebstahl während des Frühlingsfestes - 13 Markensonnenbrillen aus Geschäft entwendet

Am Sonntagnachmittag kam es in der Lörracher Innenstadt zu einem Trickdiebstahl mit besonderer Vorgehensweise. Kurz vor 15.30 Uhr betrat ein Mann ein Optikergeschäft im Bereich des Alten Marktplatzes und gab sich als interessierter Kunde aus. Dazu lockte er die Verkäuferin in den hinteren Teil des Geschäftes und lenkte sie ab.