Trotz Arbeitsfrieden: Basel hat eine turbulente Streikgeschichte. Folgt jetzt die Fortsetzung?

Im Moment ist es noch eine Drohung: Die Angestellten der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) fürchten um ihre Arbeitsbedingungen. Kontrolleure, Lokführer und Unterhaltsmitarbeiter müssen immer mehr Sonderschichten schieben. Ein Sprecher der SBB spricht von «Flexibilität», die Mitarbeiter von «Verschlechterung der Arbeitsbedingungen». Die Fronten bei der Ausarbeitung des neuen Gesamtarbeitsvertrages sind verhärtet. Seit März machen die französischen Kollegen der Bähnler ernst. So fallen seit März TGVs ab Basel aus und im Regionalverkehr nach Strasbourg verkehren Ersatzbusse. In Frankreich will Staatspräsident Macron den Status der Bahnbeamten schwächen und etwa die Kündigungsfristen verkürzen.

Auch im Baselbiet ist Feuer im Dach. Den Staatsangestellten droht eine Rentenkürzung. Mit einem Rechtsgutachten haben sie abgeklärt, ob sie berechtigt sind zu streiken. In Baselland kam es letztmals 2003 bei der Firma Allpack in Reinach zu einem Streik, als die dreissig Angestellten mehrere Tage lang die Arbeit niederlegten. Ebenfalls im Juni 2003 streikten die französischen Fluglotsen am Euro-Airport. Dies gab es ebenfalls zur Ferienzeit 2010 und am vergangenen Wochenende als ein Fluglotsenstreik und ein falscher Bombenalarm für Chaos am Euro Airport sorgten.

Basler Generalstreik

In Lörrach trat das Staatspersonal im April in einen eintägigen Warnstreik. Die Gewerkschaft verdi hatte eine sechsprozentige Lohnerhöhung gefordert. Schweizweit einer der schlimmsten Streiks war der Basler Generalstreik zur Zeit des ersten Weltkriegs. Zwischen 1914 und 1919 stiegen die Preise und die Reallöhne sanken um 30 Prozent. Offiziell waren im Juli 1919 6'416 Haushaltungen mit 21'343 Leuten in der Stadt Basel notstandsberechtigt. Die Leute hungerten, waren unterernährt. Hunderte starben an Krankheiten wie Tuberkulose. Ende Juli 1919 hatten die Färbereiarbeiter von Clavedel und Lindenmeyer genug. Sie traten in den Streik, nachdem die Vermittlungsversuche der Regierung gescheitert waren.

Als sich die Metallarbeiter dem Streik anschlossen, eskalierte die Situation und es kam zum Generalstreik in Basel. Die Basler Regierung forderte die Unterstützung der Schweizer Armee an. Armee und Polizei griffen hart durch. Es gab mehrere Schiessereien und fünf Tote. Gleichzeitig blieb die Unterstützung vom Rest des Landes aus. Der Generalstreik war schon nach vier Tagen beendet. Trotz des harten Durchgreifens von Militär und Polizei war der Streik ein Erfolg. Mindestens zum Teil. So gewährten die Arbeitgeber eine zehnprozentige Lohnerhöhung. Für die Arbeiterschaft war der Ausgang des Streiks trotzdem ernüchternd. Letztlich war keine der Forderungen erfüllt worden. Nach zehn Tagen Ausnahmezustand in Basel blieben fünf Tote, viele Verletzte und ein Warnschuss an die Arbeitgeber.

Frauenstreik und Streik des Fahrpersonals der BVB

Verspielter, bunter war der Frauenstreik von 1991. Landesweit streikten die Frauen genau am Mittag und machten mit Aktionen auf sich aufmerksam. Allerdings blieben auch ihre Forderungen unerfüllt, so diskutieren die Räte in Bern auch dieses Jahr wieder und weiter darüber, ob die Lohngleichheit für Frauen im Gesetz festgeschrieben werden soll. Zur Basler Streikgeschichte gehört auch der Streik des Fahrpersonals der Basler Verkehrsbetriebe 1995. Mit einem 15-minütigen Warnstreik wehrten sich die Chauffeure gegen die Abschaffung der Lenkzeitentschädigung. Auch diese Forderung wurde nicht erfüllt oder besser gesagt nur zur Hälfte: Die Entschädigung wurde von der BVB-Leitung beibehalten, aber halbiert.

Wirtschaftlichkeit gegen soziale Verantwortung: Eine alte Frage, die offensichtlich immer wieder neu beantwortet werden muss. Dass dies selbst in einem reichen Land nicht immer gelingt, zeigen noch immer die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern.