Trotz Regenwetter: Das erste begleitete Rheinschwimmen

Im heutigen Regenwetter findet das erste begleitete Rheinschwimmen in diesem Sommer statt. Unterhalb des Tinguely Museums können Sie um 17.45 Uhr, in Begleitung von geschulten Aufsichtspersonen der SLRG und von einem Weidling des Wasserfahrvereins Horburg, gemeinsam «dr Bach ab» schwimmen. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an sichere Schwimmerinnen und Schwimmer jeden Alters.

Ausrüstung

Solide Wasserschuhe (Surfschuhe, Trekking-Sandalen oder leichte Turnschuhe) werden empfohlen. Kleidung und Wertsachen können am Einstiegsort deponiert werden.

Um für Ihre Sicherheit genügend Begleitpersonen aufbieten zu können, benötigen wir vor dem Anlass Ihre Anmeldung.

Begleitete Rheinschwimmen finden ab sofort jeden Dienstag bis und mit August statt, ausser am 31. Juli (Bundesfeier). Infos zur Durchführung jeweils am Tag selbst ab 09.15 Uhr unter der Telefonnummer +41 61 267 57 40.