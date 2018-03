Trotz Winterausläufern: Um 11 Uhr eröffnet Basel offiziell die Marktsaison

Mit Ballons und den Zuckerweggli Kingsli, die es gratis gibt, eröffnet das Präsidialdepartement heute symbolisch die Marktsaison. Dazu gibt es einen «Pocket Guide», also einen Marktführer, der auf die über die Stadt verteilten Angebote hinweist. Mit den Gratisballons und dem Süssgebäck will der «Tag der Basler Märkte» auf die Stadtmärkte aufmerksam machen. An einzelnen Tagen gibt es in Basel bis zu sechs verschiedene Märkte. Übers Jahr verteilt sind es rund 900.

© bs.ch / Juri Weiss

Vielfältige Basler Märkte

Auf dem Marktplatz werden von Dienstag bis Samstag frische Waren feilgeboten, Gemüse, Früchte, Molkereiprodukte, aber auch Blumen und Pflanzen machen den Rundgang über den Marktplatz abwechslungsreich. Vor einem Jahr wurde der Montag in Basel zum «Schlemmertag». Der Wochenanfang wird auf dem Marktplatz mit Grilladen, Panini und Burgers eingeläutet. Schmuck, Kleider, aber auch immer mehr Verpflegungsstände sind auf dem Barfüsserplatz am Donnerstag vertreten. Schnäppchenjäger können sich jeden Samstag auf dem Petersplatz auf dem Flohmarkt auf die Suche machen.

© bs.ch / Juri Weiss

Damit man nicht immer in die Innenstadt muss, werden in vielen Quartieren ebenfalls Märkte veranstaltet. Im Kleinbasel findet der Matthäusmarkt jeden Samstag von 8 bis 13 Uhr statt. Im Grossbasel herrscht am St. Johannsmarkt, am Dienstagsmarkt auf dem Rütimeyerplatz und am Märt am Tellplatz ein buntes Treiben.