Trotz mehr Ressourcen: Basler Polizei kommt beim Menschenhandel nicht vorwärts

Rebecca Angelini von der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) kann sich auch nicht genau erklären, warum ihrer Fachstelle von der Polizei schweizweit weniger Fälle von Menschenhandel zugewiesen wurden. Die Fachstelle schreibt in ihrem Jahresbericht etwas resigniert: «Die Zuweisungen durch Polizei und Justiz sind im letzten Jahr zurückgegangen: von 46 Prozent 2016 auf 23 Prozent 2017. Schlüssige Erklärungen liegen dafür nicht vor, je nach Kanton dürften unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen». Die Gründe könnten etwa darin liegen, dass manche Kantone noch mit laufenden Verfahren beschäftigt wären und deshalb weder personelle noch finanzielle Ressourcen für neue Fälle gesprochen worden seien. In Zürich hat die Beratungsstelle dennoch alle Hände voll zu tun, da viele Frauen von Beratungsstellen oder NGOs an das FIZ verwiesen wurden. So seien im Jahr 2017 insgesamt 228 Fälle behandelt worden. In Basel dagegen wollen Regierung und Polizei seit dem letzten August auf Menschenhandel einen Schwerpunkt legen. Rebecca Angelini begrüsst die Initiative: «Den politischen Willen auszudrücken, ist sicher ein wichtiger Schritt.»

Typisches <Hol-Delikt>

Die Regierung schreibt: «Der Menschenhandel ist ein typisches <Hol-Delikt>: Wird kein Schwerpunkt gesetzt, werden in der Regel auch nur wenige Fälle verzeichnet». Aus Basel sind der Fachstelle in den letzten beiden Jahren laut Jahresbericht sieben Fälle bekannt. Die zur Anzeige gebrachten Fälle liegen in den letzten Jahren zwischen sechs bis zehn Fällen in Basel-Stadt, in denen es zu einer Anzeige kommt. Auf Anfrage von barfi.ch sagt Polizeisprecher Toprak Yerguz: «Strafverfahren wegen Menschenhandels und Förderung der Prostitution sind komplex, personal- sowie zeitintensiv und enden bedauerlicherweise oft ergebnislos: Angesichts der geringen Aussage- und Kooperationsbereitschaft der Opfer gestaltet sich die Beweisführung äusserst schwierig.»

Mit einem Pilotprojekt sollen die entsprechenden Fachgruppen temporär aufgestockt werden und polizeiintern eine «Sensibilisierungskampagne gestartet werden. Dabei gehe es darum die «Verdachtssignale» besser zu erkennen. Dazu sollen Aufklärungsarbeit und der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zu potentiellen Opfern innerhalb der Polizei thematisiert werden. Rebecca Angelini nennt das «proaktive Polizeiarbeit». Sie meint damit, dass die Polizei die Sexarbeiterinnen eben nicht nur kontrollieren solle, ob Arbeits- oder Aufenthaltsbewilligungen in Ordnung seien, sondern darauf zu schauen unter welchen Bedingungen Sexarbeiterinnen arbeiten, und ob allenfalls Zwang und Ausbeutung vorliegt.

Beschränkte Aussagebereitschaft

Der Basler Regierung sind die Schwierigkeiten bewusst, sie schreibt: «Auch mit mehr Personal oder dem Einsatz technischer Überwachungsmassnahmen werden die Schwierigkeiten bei der Ermittlung gegen den Menschenhandel nicht behoben: So liegen oft keine objektiven Beweise vor und bleibt die Aussagebereitschaft der mutmasslichen Opfer beschränkt.» Wie das Pilotprojekt in Basel läuft, kann Polizeisprecher Toprak Yerguz nicht sagen, er meint aber immerhin: «Grössere Erfolge bei der Strafverfolgung könnten möglicherweise mit zusätzlichen personellen Ressourcen erzielt werden.»

Auf die Frage, wie die Polizei denn reagieren müsse, um dem Frauenhandel besser auf die Spur uz kommen, erklärt Rebecca Angelini «Es braucht einen Fokuswechsel, die Polizei sollte die Sexarbeiterinnen nicht als Täterinnen wahrnehmen, sondern Vertrauen zu ihnen aufbauen.» Für Yerguz ist es noch zu früh, das Pilotprojekt, das bis 2019 laufen soll, zu beurteilen: «Wie weit sich die getroffenen Massnahmen in der Kriminalstatistik niederschlagen werden, muss abgewartet werden.»

Noch viel zu tun

In Basel ist nicht nur Warten angesagt. So gibt es seit zwei Jahren einen runden Tisch von Fachleuten zum Thema Menschenhandel, an dem sich alle Organisationen beteiligen. Das geht ebenfalls in die richtige Richtung, reicht aber nicht. Basel hat ein Sexgewerbe, das von der Grösse her mit denjenigen von Zürich aufnehmen kann. Dort werden pro Jahr durchschnittlich zwischen 50 und 70 Fälle erkannt. In Basel sind es trotz Lage am Dreiländereck und internationalen Messen eben gerade einmal sieben. Da bleibt wirklich noch viel zu tun.

