Trunkenheitsfahrt in Rheinfelden (D)

Am Fahrzeug konnten unter anderem Beschädigungen an den Vorderrädern des Mercedes-Benz festgestellt werden. Diese dürften aber eher von einer überfahrenen Bordsteinkante stammen. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Atemalkohol wahrnehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt und der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben.