Tschopp gewinnt wieder EM-Bronze

Im Kampf um Bronze setzte sich die 26-jährige Baselbieterin bereits nach 22 Sekunden mit Ippon gegen die Ungarin Reka Pupp (21) durch. Der Junioren-Europameisterin von 2015 stand Tschopp auf internationaler Top-Ebene zuvor noch nie gegenüber.

Tschopp kassierte am EM-Auftakttag in den Halbfinals gegen die letztjährige WM-Bronzemedaillengewinnerin und neue Europameisterin Natalja Kusjutina ihre einzige Niederlage. Gegen die Russin verlor Tschopp mit Ippon nach 82 Sekunden.

Davor hatte sich Tschopp nach einem Freilos in der zweiten Runde gegen die Norwegerin Madelene Rubinstein sowie im Viertelfinal gegen Gefen Primo aus Israel jeweils souverän mit Waza-Ari beziehungsweise Ippon durchgesetzt.

Tschopp hatte ihre starke Form in den letzten Wochen bereits angedeutet (Sieg am GP Agadir, 2. Rang am GP Tiflis). Tschopp betonte im Vorfeld der EM gegenüber der Nachrichtenagentur sda, dass die Olympia-Qualifikation im Judo zwar erst in einem Monat beginnt, "doch die Positionen werden langsam bezogen. Und eine EM-Medaille ist immer gut fürs Selbstvertrauen."

Bis zu den Weltmeisterschaften vom 20. bis 27. September in Baku plant Tschopp noch drei Grand-Prix-Teilnahmen (in China, Ungarn und Kroatien) sowie Trainingslager in Italien, Japan, Spanien, Israel und Holland stehen.