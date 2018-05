Tschüss VW, hallo BMW: Grosspeter Garage plant in Muttenz einen Luxus-Showroom

Vor kurzem verabschiedete sich die Grosspeter AG mit der Marke Volkswagen von der St. Jakobs-Strasse. Das Unternehmen wird jedoch weiterhin in Muttenz vertreten sein, der Standort in der Birsfelderstrasse bleibt erhalten. In der St. Jakobs-Strasse zurück bleibt ein grosser Glasbau, der nun verlassen und vergessen scheint. Das soll nicht lange so bleiben, wie CEO Beat Imwinkelried gegenüber barfi berichtet: «Wir werden den Showroom während den nächsten zwei Monaten umbauen.» Danach will der Autohändler dort «das volle BMW-Programm» fahren.

Denn zur Grosspeter-Gruppe gehört auch die Tochterfirma «Abt Automobile», welche sich auf die bayerischen Edelschlitten spezialisiert. Diese sind schon jetzt nur zwei Gebäude weiter an der gleichen Strasse vertreten. «Das bisherige Gebäude wird ausgebaut zu einer grösseren Werkstatt, der Auto-Supermarkt bleibt erhalten», erklärt Abt Automobile-CEO Thomas Keller auf Anfrage von barfich.

Neues Café geplant

Mit dem Ausbau will die Grosspeter-Gruppe ihre Präsenz in der Region verstärken. Alleine auf weiter Flur sind sie an der St. Jakobs-Strasse bei weitem nicht. Autofahrer passieren hier bei einer Durchfahrt Garage um Garage. Die Konkurrenz ist gross. Jedoch: «Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass Muttenz ein guter Standort wäre, würde ich nicht eine der wichtigsten Marken von uns dort platzieren», sagt Imwinkelried. Muttenz sei sehr gut erreichbar und gleichzeitig stadtnah. Die Nachfolge im Gebäude soll nicht nur eine Umstellung des bisherigen Angebots bedeuten, sondern ein massiver Ausbau: «Wir planen mit Abt Automobile den führenden BMW-Showroom.»

Passanten und Autobegeisterten stand bisher ein kleines Bistro zur Verfügung. Dieses wird in der jetzigen Form nicht weiter bestehen. «Dort sind wir mit der Marke BMW im Gespräch, wie wir das in Zukunft gestalten wollen», sagt Imwinkelried. «Für uns ist es vorteilhaft, unseren Kunden auch Erfrischungen, Kaffee und kleine Mahlzeiten anbieten zu können.» Zwei Monate lang wird das auffällige Gebäude der Grosspeter-Gruppe neben der Tramhaltestelle «Zum Park» nun leerstehen. Die VW-Wagen wurden alle schon weggebracht, nur das grosse Reklameschild in luftiger Höhe erinnert noch an die bisherige Präsenz. Danach zügeln die Edelkarossen von BMW in den Glascontainer.