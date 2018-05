Turbulentes Wochenende in Lörrach

17-jähriger Kradfahrer bei Zusammenstoss mit Auto leicht verletzt

Bei einem Unfall, der sich am Montagmorgen auf der Tullastrasse ereignet hat, wurde ein 17-jähriger Kradfahrer leicht verletzt. Der 17-Jährige befuhr kurz nach 7 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Tullastrasse von der Basler Strasse in Richtung Käppelestrasse. Als er dabei an den am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr, kollidierte er mit einem entgegenkommenden Toyota. In der Folge kippte der 17-Jährige mit seinem Krad gegen ein geparktes Auto, wodurch dieses ebenfalls beschädigt wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 3000 Euro. Der 17-Jährige wurde am Bein und Fuss verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Geldbörsen aus der Hosen- und Jackentasche gezogen

Bei der Polizei wurden am Samstag zwei Fälle von Taschendiebstählen zur Anzeige gebracht. Bei beiden Vorfällen wurde die Geldbörse aus der Hosen- bzw. Jackentasche der Geschädigten gezogen. Am Samstag gegen 13:15 Uhr war ein 69 Jahre alter Mann in einem Geschäft in der Basler Strasse. Er bemerkte dann zwei Frauen, die sich auffällig in seiner Nähe aufhielten. Eine berührte den Herrn immer wieder leicht an seiner Jacke. Als er dann das Geschäft verliess, bemerkte er das Fehlen seines Geldbeutels, den er in einer Tasche seiner Jacke verstaut hatte. Er konnte die beiden Frauen noch zur Rede stellen und durfte auch in ihre mitgeführten Taschen schauen. Sein Geldbeutel blieb allerdings verschwunden. Der Geschädigte ging erst später zur Polizei. Bereits in der Nacht zum Samstag wurde ein Mann in der Innenstadt ebenso Opfer einer solchen Tat. Kurz vor Mitternacht war er von zwei Männern angesprochen worden. Die Ablenkung durch das Gespräch nutzte einer aus, um dem Gesprächspartner sein Portemonnaie aus der Hosentasche zu ziehen. Neben den persönlichen Bank- und Kundenkarten fielen den Tätern Bargeld in die Hände.

Busfahrer verhindert Zusammenstoss mit Auto - Busfahrgast wird nach Gefahrenbremsung verletzt

Eine im Linienbus mitfahrende 68-jährige Frau ist am Freitagmittag durch ein Bremsmanöver verletzt worden. Eine 59-jährige Frau befuhr gegen 12 Uhr mit ihrem VW Golf die Hermann-Albrecht-Strasse von der Zeppelinstrasse kommend in Richtung Kreuzstrasse und wollte diese geradeaus queren. Dabei beachtete sie einen auf der Kreuzstrasse in Richtung Hauptstrasse fahrenden Linienbus nicht. Der Busfahrer erkannte die Situation und leitete ein Bremsmanöver ein. Dadurch konnte er einen Zusammenstoss mit dem Golf verhindern. Der Bus war mit etwa 10 Personen besetzt. Eine im Bus sitzende 68-jährige Frau wurde durch den Bremsvorgang nach vorne geschleudert und verletzte sich hierbei. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.