Turbulentes Wochenende in Lörrach: Nackter Spaziergänger und Brandalarm wegen verkohlter Pizza

Ein Brandalarm am frühen Sonntagmorgen in einem Wohnhaus in der Wallbrunnstrasse führte zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Um 6.16 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass es aus einer Wohnung in dem genannten Gebäude qualmt und der Rauchmelder Alarm gibt. Daraufhin rückten Feuerwehr und Polizei aus. Da sich die Mitteilung bestätigte und niemand öffnete, drangen Feuerwehrleute gewaltsam in die Wohnung ein, suchten nach der Ursache und fanden sie rasch. Im Backofen verbrannte gerade eine Pizza, auf die der Wohnungsinhaber nach einer langen Partynacht noch Lust bekam. Während des Wartens übermannte den Mann die Müdigkeit und er schlief ein - mit den zuvor genannten Folgen. Nachdem keine Gefahr mehr bestand und die Wohnung gelüftet war, rückten die Einsatzkräfte wieder ab.

Hüllenlos in freier Natur unterwegs -Polizei muss einschreiten

Eine Begegnung der besonderen Art hatte ein Spaziergänger am Sonntagnachmittag im Bereich Tumringen. Dort traf er auf einen älteren Mann, der im Adamskostüm durch die freie Natur spazierte und sich des schönes Spätsommertages erfreute. Der Zeuge informierte die Polizei, worauf sich eine Streife auf die Suche nach dem Nackten machte. Sie entdeckte ihn nach kurzer Zeit in der Nähe der "Daur-Hütte" und sprach ihn auf sein Verhalten an. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Mann um einen überzeugten "Nacktläufer". Diese Art der hüllenlosen Bewegung habe er im Ausland kennengelernt und tief beeindruckt. Seitdem praktiziere er das Nacktgehen auch hier. Die Ordnungshüter erklärten dem Mann die Rechtslage, worauf er Einsicht zeigte und versprach, sich zukünftig im Freien nur noch bekleidet zu bewegen.