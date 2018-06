UBS feiert 25 Jahre als Lead Partner der Art Basel

Carlos Cruz-Diez gilt als einer wichtiger Denker des 20. Jahrhunderts im Bereich der Farben und ist ein Meister im Schaffen von interaktiven visuellen Erlebnissen.

Diese Werke aus der UBS Art Collection, waren Teile einer architektonischen Intervention von Cruz-Diez aus den 1970er Jahren am ehemaligen Hauptsitz der Schweizerischen Bankgesellschaft in Zürich. Dabei wurden chromokinetische Elemente in Gebäudeteile integriert, sodass die Menschen in den Räumen sowie auf den Korridoren und Gemeinschaftsflächen von einem ständig wechselnden Farbschema in Bann gezogen werden sollten.

Die an der Art Basel in Basel präsentierten Arbeiten werden zum ersten Mal seit 2011 zusammen ausgestellt. Einige der Arbeiten wurden in wichtigen UBS Gebäuden in London, Hongkong und Panama gezeigt. Für die UBS Art Collection war es eine einzigartige Gelegenheit eng mit dem Atelier von Cruz-Diez zusammenzuarbeiten und diese Kunstwerke für die Ausstellung in der Lounge wieder in Stand zu setzen.