UBS übernimmt Nordeas Private-Banking in Luxemburg

Das Nordea-Geschäft verfügte Ende 2017 über verwaltete Kundengelder von 13 Milliarden Euro, wie die UBS am Donnerstag mitteilte. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Die UBS will die übernommene Nordea-Einheit in ihre Ende 2016 gegründete Europa-Tochter mit Sitz in Deutschland einbringen. Dort sind neben Luxemburg auch Italien, Spanien, Österreich, Schweden und Dänemark vertreten.

Nordea bleibt in Luxemburg für institutionelle Kunden weiter aktiv. Vermögensverwaltung Privater will Nordea künftig aber auf den skandinavischen Raum begrenzen.