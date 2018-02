UBS von Mitstreitern als beste Bank in der Branche anerkannt

Zum dritten Jahr in Folge belegt UBS den ersten Platz in der Kategorie "Best Private Banking Services Overall – Global" in Euromoney's jährlicher Private Banking Umfrage.

UBS gelang es ausserdem ihre Führungsposition in allen segment-spezifischen Kategorien auf globaler Ebene zu verteidigen und den Spitzenplatz in der Gesamtwertung für gleich vier Regionen zu erlangen, darunter Westeuropa und Asien. Nennenswert ist insbesondere auch die Wiedererlangung des ersten Platzes in der Kategorie "Research and Asset Allocation Advice" sowie die erfolgreiche Behauptung in den Kategorien "Philanthropic Advice", "SRI/Social Impact Investing" und "Innovative Technology – Client Experience".

Martin Blessing, Co-President UBS Global Wealth Mangement sagt: "Es ist ein Privileg ein Team zu leiten, das UBS nicht nur zur weltweit grössten Vermögensverwaltung gemacht hat, sondern auch zur führenden Bank, welche den Anforderungen, Erwartungen und Ansprüchen vermögender Kunden auf der ganzen Welt gerecht wird."

"Wir sind stolz, dass unsere Hingabe für eine individuelle, ganzheitliche Vermögensberatung für anspruchsvolle Kunden aus allen Märkten und Segmenten in der Branche anerkannt wird," sagt Tom Naratil, Co-President UBS Global Wealth Management. "In einem dynamischen und komplexen Umfeld wie heute ist der Bedarf an ganzheitlicher Beratung nie grösser gewesen. Unseren Kunden weiterhin die Agilität eines Boutique-Unternehmens mitsamt den Fähigkeiten einer führenden und globalen Vermögensverwaltung zu bieten, behält für uns höchste Priorität."

UBS wird in insgesamt 167 Kategorien in einer Vielzahl von Märkten und Regionen, verschiedenen Segmenten sowie Produkten und Dienstleistungen ausgezeichnet. Die Bank freut sich, mit dem vor kurzem angekündigten Zusammenschluss der Vermögensverwaltungs-Geschäftseinheiten in eine Division, UBS Global Wealth Management, auf diesen Erfolg bauen zu können. Dieser Schritt erlaubt es ihren Kunden noch stärker von der globalen Reichweite, vereinten Fachkompetenz und Fähigkeiten zu profitieren.

Die jährliche Euromoney "Private Banking Survey" anerkennt ausserordentliche Leistungen im Bereich der Vermögensverwaltung. Gewinner werden durch ein unabhängiges Peer-Review-Gremium bestimmt.