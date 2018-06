UKBB tanzt – ein grosser Erfolg

Plötzlich ist der Tag da und die Nervosität erreicht ihren Höhepunkt. Getragen von den motivierenden Worten vom Schirmherr Richard Wherlock, Dr. Conrad E. Müller, Präsident der Stiftung Pro UKBB, und Prof. Dr. med. Carol-C. Hasler, Chefarzt Orthopädie und Mitglied der GL UKBB, öffnete sich der Vorhang.

Mit Bravour haben die zehn Tänzerinnen und Tänzer an der Vorpremiere am 21. Juni 2018 und an den beiden Vorstellungen am 23. und 24. Juni 2018 dem Publikum im neuestheater.ch Ihre Tanzshow präsentiert. Obwohl der Grossteil der Tänzerinnen und Tänzer während den zehn Monaten zusätzlich mit teils sehr starken gesundheitlichen Belastungen umgehen und das Team gemeinsam mit Ihnen immer wieder neue Wege finden mussten.

Tanzen ist eine ausgezeichnete Therapie und bedeutet, seine Kreativität entfalten, dem Körper Spielraum geben, sich bewusst bewegen und in andere Welten eintauchen, um wieder aufzutauchen. Umgeben von Freunden, selbstbewusst und mutig den Weg weitergehen. Tanzen ist Lebensfreude.

Hinter jedem der Mädchen und für jeden Jungen verbirgt sich eine Geschichte. Ihre Erkrankungen hinterlassen Spuren an Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenken. Bewegungsfreiheit, Bewegungsmuster, Koordinations- und Leistungsfähigkeit verändern sich.

Zum Stück

Im Leben ist es oft schwierig, sich mit dem eigenen ICH zu beschäftigen. Man lenkt sich ab, lässt sich ablenken. Es ist so wichtig, sich selbst zu akzeptieren, sich kennenzulernen – auch immer wieder neu, sich selbst zu lieben und zu schätzen.

Jedes dieser Kinder musste sich schon so oft mit seiner Geschichte auseinandersetzen und hat seinen «Rucksack» schon ziemlich gefüllt. Deshalb wissen sie schon viel mehr über sich selbst als viele andere.

Was sind meine Träume? Wovor habe ich Angst? Was ist mir wichtig? Was beschäftigt mich? Was sind meine Ziele und gibt es überhaupt ein Ziel? Mit vielen dieser Fragen haben wir die Kinder während der Projektzeit konfrontiert und den verschiedenen Wegen einen tänzerischen Ausdruck verliehen.

Das Tanzprojekt ermöglicht den Kindern, sich auf individuell tänzerische Art auszudrücken

und zu erleben. Denn Tanzen kann viele Geschichten erzählen.

Choreografinnen: Rocío Oberer-González/Désirée Chew Duca/Sabina Akos