+++UPDATE 12.26+++ Unterbruch Liestal: Diverse Fernverkehrszüge fallen aus

In nur sieben Jahren hat IWB gemeinsam mit Swisscom in Basel ein flächendeckendes Glasfasernetz gebaut. Auf dem Netz, das von der IWB Net AG betrieben wird, bieten heute schon sieben Provider ihre Dienste wie Telefonie, Internetzugang oder Standortvernetzung an. Im aktuellen Kundenmagazin «energie&wasser» von IWB kommen Kunden zu Wort, die das «fünfte Netz von IWB» schon heute nutzen.