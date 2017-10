++UPDATE 18:59++ Heftiger Doppelunfall in Muttenz: Tram kollidiert mit LKW auf Rennbahnkreuzung - 37 Verletzte

Am Mittwochnachmittag um ca. 15.00 Uhr kam es in Muttenz auf der Rennbahnkreuzung zu einem Doppelunfall. Zuerst zwischen einem Roller und einem Personenwagen und ein Folgeunfall zwischen einem Tram und LKW. 37 Personen wurden Verletzt, 16 davon wurden in verschiedene Spitäler gebracht.