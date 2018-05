+++UPDATE+++ Autolenkerin bei Kollision mit Tram verletzt

+++UPDATE+++

19.40 Uhr

Während der Unfallaufnahme musste die Kantonspolizei Basel-Stadt die Unfallstelle für rund eineinhalb Stunden sperren. Es kam in Richtung Breite zu Verkehrsbehinderungen.

Der Unfall passierte kurz nach 16 Uhr. Gemäss ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei war die Autofahrerin vom Aeschenplatz her in der St. Alban-Anlage unterwegs. Höhe Engelgasse wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei ein 3er-Tram, das in die gleichen Richtung fuhr. Das Tram prallte ins Auto, das dadurch mehrere Meter weggeschleudert wurde. Der Test ergab bei der Lenkerin einen Wert von 0,0 Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft.

Originalmeldung:

Die Folge des Unfalls ist massiver Stau im Bereich Aeschenplatz, Richtung St. Alban-Tor.

Ein Auto touchierte ein Tram in der St. Alban-Anlage © barfi.ch

Die Blockierung auf den Tramlinien 3 und 14 im Bereich Aeschenplatz ist behoben. Es kommt jedoch noch zu Folgeverspätungen.

