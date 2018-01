++UPDATE++ Bundesweiter Zugausfall in Deutschland wegen Sturm Friederike - auch Verbindungen nach Basel betroffen

++UPDATE ++ 16:24 Uhr

Aufgrund der massiven Auswirkungen des Orkans Friederike starten im nationalen Fernverkehr ab sofort keine Züge mehr. Bereits gestartete Züge fahren noch so weit wie möglich.

Die Deutsche Bahn empfiehlt daher allen Reisenden heute nicht mehr zu den Bahnhöfen zu kommen.

Auf den Bahnverkehr in der Schweiz hatte die Einstellung des Fernverkehrs in Deutschland keine Auswirkungen, wie ein SBB-Sprecher gegenüber der sda bekanntgab. Einzig Zugfahrende, die nach Deutschland fahren wollten oder von Deutschland herkommend in die Schweiz reisten, waren betroffen. Ihnen wurde empfohlen, sich über die aktuelle Lage auf der Website www.bahn.de zu informieren.

Von den Ausfällen ausgenommen sind folgende internationale Verbindungen:

Züge der Linie 27 (Prag - Dresden - Berlin - Hamburg) verkehren ab Dresden in Richtung Tschechien und aus Richtung Tschechien bis Dresden

Züge der Linie 62 (Frankfurt - Stuttgart - Ulm - München - Salzburg - Klagenfurt) verkehren ab München Richtung Österreich und aus Richtung Österreich bis München

Züge der Linie 88 (München - Lindau - Bregenz - Zürich) verkehren auf Regelweg

Züge der Linie 89 ( München - Kufstein - Bozen - Verona) verkehren auf Regelweg

Züge der Linie 90 (München - Salzburg - Wien - Budapest) verkehren auf Regelweg

Züge der Linie 95 (Berlin - Warschau) verkehren auf Regelweg

Wegen Durchzug des Sturmtiefs Friederike bestehen derzeit nachfolgende Einschränkungen, die Basel betreffen:

Stand: Donnerstag, 18. Januar 2018 13:40 Uhr

- Züge der Linie 12 (Basel - Mannheim – Kassel-Wilhelmshöhe - Berlin) fallen zwischen Fulda und Berlin aus.

- Züge der Linie 20 (Basel - Frankfurt/M - Hannover - Hamburg) fallen zwischen Frankfurt/M und Hamburg aus.

- Züge der Linie 43 (Dortmund – Köln – Frankfurt/Flughafen – Karlsruhe –Basel ) fallen zwischen Dortmund und Frankfurt/Flughafen aus.

Ausserdem kann es auf dem gesamten Netzt zu Verspätungen und weiteren Ausfällen kommen.

Aufgrund von schweren Sturmböen kommt es zu Beeinträchtigungen im gesamten Bahnverkehr. — Deutsche Bahn (@sobinfo) 18. Januar 2018

Auch die SBB weist auf die Zugausfälle infolge des Sturms hin:

Wichtiger Hinweis der Deutschen Bahn AG zum Verkehr in Deutschland. Bitte auch https://t.co/CSlWC1CA1i beachten. #sbbhttps://t.co/qbrgI4KyUl — SBB Medienstelle (@sbbnews) 18. Januar 2018

Die Deutsche Bahn informiert:

Der Verkehr wird, sobald es die Wetterlage zulässt, schnellstmöglich wieder aufgenommen. Reisende werden gebeten, ihre Reise wenn möglich zu verschieben und sich vor Antritt der geplanten Reise in den Auskunftsmedien zu informieren. Es ist eine kostenlose Servicenummer unter 08000 996633 eingerichtet.

Für die vom Sturm betroffenen Strecken behalten alle für Donnerstag, den 18. 1.2018 geltenden Fahrkarten für den Fernverkehr ihre Gültigkeit und können entweder kostenfrei storniert oder bis eine Woche nach Störungsende flexibel genutzt werden (gilt auch für zuggebundene Fahrkarten). Sitzplatzreservierungen können umgetauscht werden (für auf bahn.de gekaufte Reservierungen auch online möglich). Betroffene Reisende, die ihre bereits gebuchte Reise nicht antreten möchten, können ihre Fahrkarten kostenlos zurückgeben. Hier finden Sie das entsprechende Erstattungsformular für online gebuchte Fahrkarten