+++UPDATE+++ Ehemaliger Finanzverwalter des Schahs von Persien mit 115 Jahren in Basel verstorben

Der am 14. Dezember 1902 am Persischen Golf in Khorramshahar (Iran) geborene Djafar Behbahanian studierte Wirtschaftswissenschaften an der amerikanischen Universität in Beirut. Weil sein Vater die Studiengebühren aufgrund des Untergangs seines Handelsschiffs nicht weiterbezahlen konnte, musste er vor Abschluss seines Studiums wieder in den Iran zurückkehren. Dort liess er sich zum Finanzverwalter ausbilden.

Djafar Behbahanian (2.v.l) mit Farah Diba vor der Villa Suvretta in St. Moritz ©Maggie Pedrini

Als Vizehofmeister und Schatzmeister des damaligen Shahs Mohammad Reza Pahlavi war er viel auf Reisen rund um die Welt. Ende der Sechziger Jahren kam er auch in die Schweiz, wo er seine 36 Jahre jüngere, zweite Gattin Doris kennenlernte und mit ihr in Theheran lebte. Die islamischen Revolution 1978 im Iran war Grund dafür, dass Behbahanian gezwungen war das Land Knall auf Fall zu verlassen. Er kam in die Schweiz und erhielt hier ein Bleiberecht. Seit vierzig Jahren lebte er in unserem Land, ohne die Schweizer Nationalität anzunehmen.

Mit seiner Frau bewohnte er ein schönes Haus unweit der Pauluskirche. «Er war ein Herr, durch und durch, der bei jeder Begegnung auf der Strasse den Hut zog», sagt eine Nachbarin gegenüber barfi.ch. Sie weiss weiter zu berichten, dass bei einem Einbruch Ordner mit wertvollen Steinen aus dem Haus des Ehepaars Bahbahanian gestohlen wurden. Zusammen mit seiner Frau habe man ihn immer mal wieder im Grand Hotel Victoria-Jungfrau in Interlaken gesehen. Wir Journalisten erlebten den ehemaligen engsten Mitarbeiter des Schahs bei mehreren Begegnungen als ausgesprochen hochgebildeten, ausnehmend herzlichen Menschen, der zudem ein hervorragender Gastgeber und spannender Zeitzeuge war.

Villa Suvretta in St. Moritz ©ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv : Fotograf: Comet Photo AG (Zürich) : Com_LC0935-000-010 : CC BY-SA 4.0

Maggie Pedrini, die damalige Verwalterin und ehemalige Direktorin des Hotel Villa Suvretta in St. Moritz, welches der Shah 1969 erworben hatte, kannte Djafar Bahbahanian sehr gut. «Ich hatte noch bis 1997, als die Villa Suvretta an Dolder-Besitzer Urs E. Schwarzenbach verkauft wurde, direkt mit ihm zu tun». Dabei ist ihr in guter Erinnerung geblieben, dass er das Geld verwaltete «als ob es aus seinen eigenen Taschen gekommen wäre».

Djafar Bahbahanian durfte fast 116 Jahre alt werden. Wie die Coop Zeitung noch im März dieses Jahres schrieb, legte er sich abends gegen halb sieben schlafen. Vielleicht mit ein Grund für sein hohes Alter?

Die Trauerfeier findet am Freitag, 6. Juli im Friedhof Hörnli statt. Barfi.ch wünscht den Hinterbliebenen von Djafar Bahbahanian viel Kraft.