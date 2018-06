Fast die ganze Breite der Brühlstrasse benötigte ein Fahrradfahrer am frühen Sonntagmorgen. Eine Polizeistreife sah den in Schlangenlinien fahrenden Radler und hielt ihn an. Beim Absteigen hatte der junge Mann grosse Mühe und musste sich an einem Verkehrsschild festhalten, um nicht umzufallen.