++ UPDATE++ Evakuierung der Basler Universitätsbibliothek

Mit «The Music of Color» richtet das Kunstmuseum Basel die erste institutionelle Einzelausstellung des Künstlers Sam Gilliam (*1933) in Europa aus. Bewusst legt das internationale Kuratorenteam den Fokus auf die Jahre 1967–1973 und damit auf die radikalste Schaffensphase des amerikanischen Künstlers, der 1972 als erster Afroamerikaner die USA an der Biennale in Venedig vertrat.