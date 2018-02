+UPDATE+: Friedliche Anti-Erdogan-Demonstration zwischen Claraplatz und Marktplatz

Die Demonstranten halten unter anderem Banner mit der Aufschrift "Avesta Xabûr" und deren Antlitz. Xabûr war eine Kämpferin der kurdischen Frauenverteidigungseinheiten YPJ, die sich am 27. Januar in Efrîn, Syrien in die Luft gesprengt und damit einen türkischen Panzer aufgehalten hat.

Auf Nachfrage von barfi.ch erklärte die Kantonspolizei Basel-Stadt, dass es sich um eine bewilligte Demonstration handelt, welche heute Abend stattfand. Die Initianten stammten aus kurdischen Kreisen und die Demonstration zog von Claraplatz zum Marktplatz. Alles sei sehr friedlich vonstatten gegangen und es kam zu keinerlei Sachbeschädigungen. Auch der Verkehr wurde nur minimal behindert, so der Mediensprecher der Polizei Basel-Stadt.