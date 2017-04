+UPDATE+ Nach Glimmbrand im Auhafen Muttenz BL: erneute Geruchsbelästigung in der Gemeinde

+UPDATE+

Auch am Dienstagmorgen liegt noch ein penetranter Geruch in der Muttenzer Luft. Die Polizei Baselland gibt allerdings Entwarnung: «Es ist korrekt, dass es auch heute Morgen noch vereinzelt zu Geruchsbelästigungen kommen kann. Diese stehen in direktem Zusammenhang mit den Ereignissen von gestern.» Glücklicherweise kam es nicht zu einem erneuten Brand.

In der Nacht auf Montag rückte die Feuerwehr Muttenz aus um den Brand zu löschen. Der Einsatz dauerte fast 24 Stunden, bis die Situation unter Kontrolle war. Die Feuerwehr ist noch vor Ort und überwacht die aktuelle Ereignislage. Der materielle Schaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Originalmeldung:

Die Pellets hätten in der Nacht zu motten begonnen, sagte der Sprecher weiter. Deswegen habe man die insgesamt 300 Tonnen Pellets nach und nach aus dem Silo genommen und mit Wasser besprüht. So sei alles bis am Nachmittag gelöscht worden. Dabei sei der Geruch entstanden. Wie weit dieser sich ausgebreitet hat, wisse man nicht.