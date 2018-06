+++UPDATE+++ Nationaler Flüchtlingstag auf dem Theaterplatz

Der diesjährige nationale Flüchtlingstag findet unter dem Motto «Land in Sicht? Hand reichen zur Aufnahme» statt. In der Region Basel organisieren die Caritas beider Basel, die HEKS Regionalstelle beider Basel, das SAH Region Basel und die Roten Kreuze der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt einen Begegnungsanlass auf dem Basler Theaterplatz.

Handreichen zur Aufnahme

Im Zentrum der Veranstaltung, die um 11.30 Uhr beginnt, stehen die Ankunft von Flüchtlingen in der Schweiz und die integrative Wirkung von gemeinsamen spielerischen, sportlichen oder kulturellen Aktivitäten. Die Besucherinnen und Besucher können an verschiedenen Ständen Spiele von hier und anderswo ausprobieren, in Videos erzählen Geflüchtete ihre Ankunftsgeschichten und auf der Bühne präsentieren Kultur- und Sportgruppen im Stundentackt ihr Können. Wer möchte, kann ausserdem in einem lebensgrossen Töggelikasten (Tischfussball) gegen ein Team der Hilfswerke antreten. Im Weiteren gibt es einen Wettbewerb und schmackhafte Köstlichkeiten aus aller Welt.

Nach den Grussworten von Landratspräsidentin Elisabeth Augstburger und Regierungsrat Dr. jur. Lukas Engelberger findet der Tag um 17:30 Uhr einen Abschluss mit dem Livekonzert der Basler Musikerin Nubya.

