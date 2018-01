UPDATE: Neues Video vom Hochwasser, Uferweg überschwemmt

++UPDATE++ 11:37 Uhr

Die Arbeiter am Rhein sind im Dauereinsatz für die Sicherheit der Basler.

++UPDATE++ 23.01.18 7:10 UHR

Der Pegelstand des Rheins hat sich über Nacht leicht gesenkt, verbleibt aber noch immer auf 865cm. Die Rheinschifffahrt bleibt somit gesperrt.

++ UPDATE++ 22Uhr

Am Montagabend um 22Uhr zeigt der Pegelstand 869 Zentimeter an. In Basel regnet es aktuell weiterhin. Laut den Voraussagen vom Montagnachmittag wird gegen Mitternacht der Höchststand von 9 Metern erreicht. Danach wird sich der Wasserstand voraussichtlich wieder verringern.

++UPDATE++ 19:30 Uhr

Der Pegel steigt immer weiter. Mittlerweile wurden bei der Rheinhalle 861 Zentimeter gemessen.

++UPDATE++ 17:32 Uhr

Auch am Abend ist der Rhein noch sehr hoch. Den Höchststand wird er vermutlich gegen Mitternacht erreichen.

++UPDATE++ 16:43 Uhr

Rund um den Rhein hat die Polizei verschiedene Absperrungen angebracht.

++UPDATE++ 16:20 Uhr

Die Vollsperrungs-Limite, bei der die Schiffe zwischen Kembs (F) und Rheinfelden AG nicht mehr fahren dürfen, liegt bei 820 Zentimetern. Diese Limite wurde laut den Messungen der Schweizerischen Rheinhäfen kurz vor 16 Uhr überschritten. Aktuell liegt der Wert beim 835 Zentimetern. Das bedeutet eine Vollsperrung für die Rheinschifffahrt.

++UPDATE++ 14:21 Uhr

In Basel wird der Rhein den Höchststand von ca. 9 Metern voraussichtlich in der Nacht auf Dienstag zwischen Mitternacht und 01:00 Uhr erreichen. Ab morgen ist der Pegelstand wieder fallend.

Bis das Kleinbasler Rheinufer überschwemmt wird, müsste der Rhein noch weitere 2 Meter steigen. Das wird aber nach Einschätzungen von «Port of Basel» glücklicherweise nicht der Fall sein. Auch die Hotels am Kleinbasler Rheinufer wären erst dann in Gefahr, wenn das Wasser über das Ufer treten würde.

++UPDATE++ 12:35 Uhr

Schifffahrt zwischen Basel und Birsfelden gesperrt

Am Montag um 12.35 Uhr stand der Rheinpegel bei 794 Zentimetern, wie der Homepage der Schweizerischen Rheinhäfen mit Sitz in Basel zu entnehmen war. Wird die Teilsperrungs-Marke (790 Zentimeter) überschritten, wird zunächst die wegen engen Brückenbogen und Kurvenradien heikel zu navigierende Stadtstrecke gesperrt. Ist die Stadtstrecke für Frachtschiffe zu, ruhen auch Kleinschifffahrt und Fährbetrieb.

Die Vollsperrungs-Limite, bei der die Schiffe zwischen Kembs (F) und Rheinfelden AG nicht mehr fahren dürfen, liegt bei 820 Zentimetern. Nach aktuellen Prognosen dürfte diese Limite über Nacht erreicht werden. Gemessen wird der massgebliche Pegel Rheinhalle auf der Höhe der Birsmündung, in der Nähe des Kraftwerks Birsfelden.

Gemäss den Prognosen des Bundesamts für Umwelt (BAFU) erreicht der Rhein bei Basel seinen Höchststand bereits in der kommenden Nacht und soll danach wieder abschwellen. Sobald er danach wieder stabil unter die Limiten fällt, wird die Rheinschifffahrt wieder freigegeben.

++UPDATE++ Sonntag

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat daher am Sonntag an bestimmten Stellen temporäre Absperrungen errichtet, die unbedingt einzuhalten sind. Bei der erwarteten Abflussmenge wäre ein Rettung aus dem Gewässer nurmehr schwer oder gar nicht mehr möglich.