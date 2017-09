++UPDATE++ Polizei gibt Entwarnung – keine Gesundheitsgefährdung durch verdächtige Substanz

++UPDATE 11.50 Uhr ++

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft zeigten, dass der Firma durch eine zurzeit noch nicht bekannte Person ein Couvert auf postalischem Weg zugestellt worden war. Beim Öffnen des Couverts kam ein Mitarbeiter der Firma mit einer unbekannten Substanz in Berührung.

Erste Analysen des Messtrupps der Roche, der Industriefeuerwehr Regio Basel, des Kantonsärztlichen Dienstes sowie dem Chemiezug der Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt ergaben, dass sich keinerlei gesundheitsgefährdende Stoffe in dem Couvert befanden. Eine Dekontamination war deshalb nicht notwendig. Wer dieses Couvert der Firma zugestellt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Freie Strasse musste für kurze Zeit für den Verkehr gesperrt werden.

Mittlerweile ist in der Freien Strasse wieder Ruhe eingekehrt. Alles sieht alles aus wie vor dem Einsatz.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

++UPDATE 10.51 Uhr ++

Die Bijouterie Kurz ist wieder für die Kundschaft geöffnet. Die Polizei und die Feuerwehr haben nun die Cembra Money Bank betreten. Die Sperrung umfasst nur einen kleinen Bereich der Freien Strasse, die anderen Läden sind ebenfalls offen. Die Douglas-Filiale hingegen befindet sich im Einsatzperimeter und ist für Kunden nicht zugänglich, ebenso der Eingang zur Cembra Money Bank.

Spezialisten von Roche sind ebenfalls im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt ist vor Ort und wird weiter informieren. Die Dauer des Einsatzes ist noch nicht absehbar.

++UPDATE 10.48 Uhr ++

Die Feuerwehr, Polizei und Chemiewehr sind vor Ort. Die Polizei hat das Gebäude der Bijouterie Kurz betreten.

Auch die Sanität ist in der Freien Strasse präsent. Die Lage ist momentan aber relativ ruhig. Grund für die Sperrung ist angeblich ein weisses Pulver in einem Brief, wie die bz Basel am Montagmorgen berichtete. Die Geschäfte sollen ihre Türen geschlossen halten.

Update folgt ...