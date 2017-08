++UPDATE++ Trams in Birsfelden fahren wieder normal

++UPDATE 18.20 Uhr++

Birsfelden kehrt langsam zur Normalität zurück. Der Coop ist wieder offen. Die Trams fahren wieder normal. Nur für den motorisierten Verkehr ist die Hauptstrasse zurzeit noch gesperrt.

++UPDATE 18.17 Uhr ++

Spurensuche nach der Sprengung in Birsfelden ©Xavier de Sousa

++UPDATE 17.54 Uhr ++

Der Bombenroboter hat seine Arbeit verrichtet. Die Berner Spezialisten räumen bereits erste Trümmerstücke vor der Apotheke weg. Offenbar hat die Polizei den «verdächtigen» Gegenstand gesprengt und es kann nun Entwarnung gegeben werden. Die Baselbieter Rettungskräfte, die mit 60 Leuten vor Ort gewesen waren, ziehen sich nun allmählich wieder zurück. In den nächsten Minuten werden wohl auch die Sperrung des Tram- und Strassenverkehrs wieder aufgehoben.

++UPDATE 17.39++

Unterdessen hat die Berner Polizei einen Bombenroboter losgeschickt, laut einem barfi.ch-Leser bereiten die Bomben-Spezialisten aus Bern die Sprengung des «verdächtigen» Gegenstandes vor. Es scheint sich dabei um eine Plastiktüte zu handeln.

Der Bombenroboter im Einsatz. (Leserbild: Andreas Xavier de Sousa)

++UPDATE 17.15Uhr++

In der aktuellen Medienmitteilung teilt die Polizei Basel-Landschaft mit: Am Mittwoch um 15:30Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft eine Meldung ein, dass in Birsfelden, in einer Liegenschaft an der Hauptstrasse ein verdächtiger Gegenstand aufgefunden worden sei.

In der Folge wurde das gesamte Gebäude durch die Polizei Basel-Landschaft evakuiert und das Gebiet weitläufig abgesperrt.

Der verdächtige Gegenstand wird derzeit durch Sprengstoffspezialisten der Kantonspolizei Bern untersucht.

Vor Ort im Einsatz stehen rund 60 Personen verschiedener Einsatzkräfte der Polizei Basel-Landschaft, des Grenzwachtskorps Basel, der Feuerwehr Birsfelden, des Feuerwehr-Inspektorates Basel-Landschaft sowie der Sanität Basel.

Es kommt zu weiträumigen massiven Verkehrsbehinderungen und langen Wartezeiten. Aus Gründen der Verkehrssicherheit musste auch die Hauptstrasse in Birsfelden mit Tramlinie komplett gesperrt werden.

++UPDATE 17.07 Uhr++

Adrian Gaugler von der Baselbieter Polizei bestätigt, dass es sich bei der Sperrung der Hauptstrasse um einen Bombenalarm handelt. Unterdessen seien die umliegenden Häuser evakuiert und die herbeigerufenen Entschärfungsspezialisten aus Bern vor Ort. Die Baselbieter Polizei bittet darum, dass Gebiet von Birsfelden grossräumig zu umfahren.

++UPDATE 17.04 Uhr++

Auch der Coop an der Hauptstrasse in Birsfelden ist zurzeit geschlossen.

++UPDATE 16.53 Uhr++

Wegen eines verdächtigen Gegenstands ist am Mittwochnachmittag die Hauptstrasse von Birsfelden vollständig gesperrt worden. Die Blaulichtorganisationen sind mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Ein bombenähnlicher Gegenstand sei vor einem Ladengeschäft entdeckt worden, sagte ein Sprecher der Baselbieter Polizei auf Anfrage zu ersten Berichten in Online-Medien. Die entsprechende Meldung sei um 15.30 Uhr eingegangen, worauf Alarm ausgelöst wurde.

Die Hauptstrasse ist derzeit entlang dem ganzen Dorfzentrum von Birsfelden für jeglichen Verkehr gesperrt. Neben der Polizei stehen auch Sanität und Feuerwehr im Einsatz.

++UPDATE 16:30Uhr++ Kein Durchkommen für Verkehr und Tram: Die Birsfelder Hauptstrasse ist wegen einem Polizeieinsatz gesperrt. Grund sei ein verdächtiger Gegenstand, der in einem Gebäude gefunden wurde, wie es heisst. Die BVB haben die Streckenbehinderung bereits publiziert.

