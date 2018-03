++UPDATE++ Unterbruch in Liestal behoben: Weiterhin Verspätungen

In Rheinfelden wurden am Montagabend zwei Velofahrer von einer unbekannten Person angegriffen. Die Vorfälle ereigneten sich am Montagabend, 5. März 2018 auf dem Radweg zwischen Rheinfelden und Magden. Ein 50-jähriger Velofahrer zog sich Prellungen und Schürfungen zu. Die Ermittlungen zur Klärung der Straftaten wurden eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen.