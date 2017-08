Video von Leserreporter Urs Endhardt.

++UPDATE 15.58 Uhr++

Die Feuerwehr im Einsatz

Der Rauch ist auch vom Roche-Turm aus gut sichtbar.

++UPDATE 15.46 Uhr++

Erste Informationen der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt: Gegen 14.30 Uhr wurde der Brand in einem Lagerhaus der Rhenus Logistcs entdeckt. In diesem Lager werden ca. 15'000 Tonnen Soja-Schrot gelagert. Dabei handelt es sich um ein Mischprodukt für Tiernahrung. Feuerwehr ist derzeit mit einem Grossaufgebot vor Ort, keine Verletzten.

Weitere Informationen von Seiten der Behörden folgen um 16.30 Uhr.

++UPDATE 15.33 Uhr++

Grossaufgebot der Sicherheitskräfte in Kleinhüningen. Die Sanität ist mit Blaulicht in Richtung Hafen unterwegs, die Atemschutz-Spezialisten sind auch vor Ort. Rauch quillt aus dem Häuserblock in der Umgebung des Rhenus-Areals, Menschen mit Rhenus-Leuchtwesten sind ebenfalls vor Ort. Noch geben die Behörden nicht bekannt, wo es genau brennt. Nach Medienangaben soll gemahlener Mais in Brand geraten sein.

Wie Augenzeugen berichten kam es am frühen Mittwochnachmittag zu einer Erschütterung. Die Explosion ereignete sich angeblich an der Westquaistrasse in einer Lagerhalle.

Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort.

Leser-Reporter berichten, dass sie die Druckwelle spüren konnten und eine schwarze Wolke aufsteigen sahen.

Ein Reporter von barfi.ch ist am Rheinhafen vor Ort. Wir berichten laufend.