UPDATE: Wassereintritt bei einem mit Dieselöl beladenen Motortankschiff

Pfingststau am Gotthard mit 28 Kilometern so lange wie Rekordstau von 1999

Als Folge der Schliessung des San-Bernardino-Tunnels nach dem Bus-Brand ist am Samstag am Gotthard der Rekordstau von Pfingsten 1999 mit 28 Kilometern egalisiert worden. Am Nachmittag war der Gotthard-Tunnel zeitweise gesperrt, am Abend ging der Stau deutlich zurück.