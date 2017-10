UPK: Baueingabe für den Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie eingereicht

Grosszügige Patientenzimmer, grüne Aussenbereiche und kindergerechte Therapie- und Aufenthaltsräume: Der Neubau für die Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik (KJPK) bietet den jungen Patientinnen und Patienten ein optimales Umfeld für ihre Genesung. Der Standort an der Wilhelm Klein-Strasse 27 grenzt direkt an einen kommunalen Park, ist mit dem öffentlichen Verkehr gut mit dem Stadtzentrum und Bahnhof verbunden und bietet Platz für einen architektonisch sehr ansprechenden, ganz auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen ausgerichteten Bau.

Nach der Baueingabe am 4. Oktober 2017 soll im Frühjahr 2018 die Grundsteinlegung für das Gebäude, in dem künftig alle tagesklinischen und stationären Angebote der KJPK beherbergt sind, stattfinden. Voraussichtlicher Bezugstermin des Neubaus ist im Herbst 2019. «Wir freuen uns, dass wir in den neuen Räumlichkeiten eine psychiatrische Versorgung für unsere jüngsten Patientinnen und Patienten nach modernsten Standards anbieten können», sagt CEO Anne Lévy. Für das Neubauprojekt ist ein Kostendach von CHF 15 Mio. angesetzt worden.

Derzeit ist die KJPK auf fünf dezentrale Standorte in Basel verteilt. Drei davon werden in den Neubau an der Wilhelm Klein-Strasse ziehen: Die Kinderpsychiatrische Abteilung KPA (heute an der Allemannengasse), die Jugendpsychiatrische Abteilung JPA (heute an der Röschenzerstrasse) und die Diagnostisch-therapeutische Tagesklinik für Klein- und Kindergartenkinder DTK (heute an der Chrischonastrasse).

Die zwei anderen Standorte umfassen zum einen die ambulanten Angebote der Poliklinik, die seit Juli im Gesundheitszentrum an der Kornhausgasse 7 ihre Behandlung anbieten. Weiterhin wird es die bewährte ambulante und stationäre Zusammenarbeit mit dem Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) in dessen Klinik geben. In Ergänzung dazu arbeiten Fachpersonen der Klinik im Rahmen der sogenannten aufsuchenden Hilfe in zahlreichen Institutionen vor Ort oder bei Familien zu Hause. «Mit dieser Anordnung gewährleisten wir die bestmögliche Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher sowie ihrer Angehörigen in der Region Basel», so KJPK-Klinikdirektor Prof. Dr. med. Alain Di Gallo.