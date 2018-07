UPK Spektrum Werkstätte wechselt zum Bürgerspital Basel

Die Spektrum Werkstätte bildet seit 20 Jahren eine Abteilung der Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel. Rund 65 Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung bekommen dort eine Tagesstruktur und ein Stück Normalität im Alltag. «Die neue Trägerschaft durch das Bürgerspital Basel gewährleistet Kontinuität für die Mitarbeitenden mit und ohne Rente», begründet Anne Lévy, CEO UPK Basel, den Wechsel, «und die UPK Basel können sich auf ihren Kernauftrag, die qualitativ hochstehende, bedarfsgerechte psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung der Bevölkerung fokussieren.»

Optimale Lösung

Das Bürgerspital Basel ist ein anerkanntes sozial-medizinisches Unternehmen, zu dessen Kernkompetenzen die Begleitung und berufliche Integration von Menschen mit einer Behinderung gehören. Im Bürgerspital Basel sind über 400 Mitarbeitende mit einer IV-Rente an angepassten Arbeitsplätzen tätig. «Die Integration der Spektrum Werkstätte in das Bürgerspital Basel ist eine logische Weiterentwicklung unserer Kernkompetenz», so Beat Ammann, Direktor Bürgerspital Basel, und er ergänzt: «Der Wechsel ist eine optimale Lösung, sowohl für die Mitarbeitenden der Spektrum Werkstätte als auch für beide Unternehmen.» Das Bürgerspital Basel unterbreitet allen Mitarbeitenden der Spektrum Werkstätte einen neuen Arbeitsvertrag per 1. Januar 2019.