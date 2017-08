Für viele kam die Nachricht der Schliessung der Traditionsbeiz «Piccobello» am Blumenrain überraschend. Nach über 20 Jahren gingen in der Traditionsbeiz die Lichter aus. Nun kommt neues Leben in die schönen Räumlichkeiten mit Blick auf den Rhein. Heute bekamen die neuen Pächter «Bülent Oglakci» und «Elia Schlegel» den Zuschlag.