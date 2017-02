Über 500 neue Veloparkplätze beim Bahnhof Basel SBB

Wettbewerb für neues Gebäude des Schweizerischen Tropen - und Public Health - Instituts in Allschwil entschieden

Das Architekturbüro Kunz und Mösch aus Basel gewinnt den Wettbewerb für den Neubau des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts am neuen Standort im BaseLink-Areal in Allschwil. Das neue Gebäude kombiniert Labor-, Ausbildungs- und Arbeitswelten für die Forschungs-, Lehr- und Dienstleistungstätigkeiten in überzeugender Art und Weise.