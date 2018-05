Über Auffahrt und Pfingsten staufrei in den Süden: 50 Zusatzzüge

Bereits über das Osterwochenende gab es ein Angebot an Zusatzzügen und dies hat sich bewährt. Die SBB stellt deshalb auch für die kommenden Auffahrts- und Pfingstwochenenden zahlreiche Zusatzzüge bereit. Neben den 26 Zusatzzügen an Auffahrt und 28 Zusatzzügen an Pfingsten werden zudem diverse Regelzüge mit zusätzlichen Wagen oder Einheiten verstärkt. Damit schafft die SBB rund 40'000 zusätzliche Sitzplätze über Auffahrt und rund 38'000 Sitzplätze an Pfingsten.

Die SBB empfiehlt den Reisenden, welche ins Tessin fahren, die Inter-City-Züge mit Abfahrt xx.32 Uhr in Zürich HB oder die Zusatzzüge mit Abfahrt xx.45 in Zürich HB zu benutzen. Für Reisende nach Italien ist eine Sitzplatzreservierung obligatorisch. Es wir eine Sitzplatzreservation empfohlen, auch für Reisen innerhalb der Schweiz.

Auf dem SBB-Online-Fahrplan können die Zusatzzüge gesucht werden. Die besten Verbindungen über Auffahrt bzw. über Pfingsten können ebenfalls abgerufen werden.