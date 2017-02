Überfall auf Tankstelle in Riehen

Baselbieter «Bürgerpflicht»: Sinnlos, antiquiert, stupid – Vernehmlassung hin oder her

Eine Verfassung ist kein Knigge. Ausser im Baselbiet. Bildungsdirektorin Monica Gschwind reisst den Kanton zurück ins vorletzte Jahrhundert und will die abgeschaffte «Bürgerpflicht» wieder erwecken. Die Vernehmlassung läuft, die Idee bleibt aber immer noch so sinnlos wie am Anfang.